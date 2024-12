Prime multe con il nuovo codice stradale

Gli uomini del distaccamento polizia stradale di Amandola hanno svolto un servizio mirato all’applicazione del nuovo codice della strada. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno elevato 12 sanzioni e ritirato 2 patenti per l’utilizzo del cellulare alla guida e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nello stesso quadrante gli uomini della sottosezione di polizia stradale di Porto San Giorgio, in ambito autostradale, hanno deferito all’autorità giudiziaria 2 persone per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida. Complessivamente sono stati decurtati 37 punti ed elevate altre 8 sanzioni amministrative per violazione delle norme di comportamento del codice della strada, di cui 2 per mancata revisione del veicolo.