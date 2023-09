"Primi d’Italia, ci siamo anche noi"

A Foligno ormai, nei giorni dei ‘Primi d’Italia’, è diventata una tradizione trovare sotto le antiche logge della Taverna del rione Spada, il villaggio del gusto made in Marche e, in particolare, made in Porto Sant’Elpidio con esclusivi primi piatti di pesce che riscuotono sempre un enorme apprezzamento da parte dei visitatori. Una tradizione che si ripeterà, per il nono anno consecutivo, dal 28 settembre al 1 ottobre, quando cinque ristoratori elpidiensi, Festa, Sapori del Borgo, Ciak Brasserie, Gambero e Tropical, saranno presenti con la calamarata alla marinara, ravioli di pesce gamberi e pomodorini, spaghettoni alle vongole, mezze maniche allo scoglio, vincisgrassi. Quando quest’esperienza è cominciata, tra i principali fautori c’era Milena Sebastiani, oggi presente insieme al presidente provinciale della Confartigianato, Lorenzo Totò, alla presentazione dell’evento, per rimarcarne l’importanza e ricordare la collaborazione posta in essere fin da allora, con il patron dei Primi d’Italia, Aldo Amoni. "La rassegna negli anni è cresciuta – dice quest’ultimo – con nuovi ingressi. Quest’anno è una new entry la Campania e siamo arrivati a 16 villaggi del gusto dedicati alle regioni partecipanti, ma anche alla Caritas e ai celiaci, oltre a convegni, ospiti, dimostrazioni di grandi chef (compreso Nikita Sergeev di Porto San Giorgio, ndr) e tante altre iniziative di corollario nella 24esima edizione". "Sono molti folignati che frequentano la nostra città e apprezzano i nostri locali per cui iniziative come questa servono a consolidare la nostra presenza in Umbria – la chiosa del sindaco Massimiliano Ciarpella – facendoci anche ambasciatori dei sapori e della qualità non solo di Porto Sant’Elpidio, ma di tutte le Marche". Anche per questo, è importante il patrocinio della Regione, rappresentata dal consigliere Andrea Putzu e la collaborazione della Confcommercio. I Primi d’Italia sono un bel banco di prova anche per i 20 studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’Urbani "che, a Foligno, avranno l’opportunità di misurarsi col mondo del lavoro in un appuntamento che richiama decine di migliaia di persone" aggiunge il vice dirigente del polo scolastico, Mario Andrenacci. Il villaggio del gusto dove saranno operativi i 5 ristoratori elpidiensi è sempre uno dei più affollati di turisti che, con la bella stagione, scelgono di venire a gustare non solo i primi, direttamente a Porto Sant’Elpidio.

Marisa Colibazzi