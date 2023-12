Primi due appuntamenti con ’Il Natale in Musica’

Monte Urano si conferma città legatissima alla musica. Oggi e domani infatti i primi due appuntamenti di "Il Natale in Musica" rassegna che rientra nel quadro decisamente ampio e ricchissimo di offerte, de "Il Natale...la storia più bella" rassegna delle iniziative natalizie organizzate dal comune calzaturiero. Questa sera alle ore 21 ad esibirsi sarà la Corale Dolce Canto a Lero, con la partecipazione del coro Giovan Ferretti di Ancona: insieme daranno vita al tradizionale e atteso Concerto di Natale. Un appuntamento oramai immancabile del natale monturanese. Secondo appuntamento quello in programma domani presso la Bocciofila di Monte Urano, con gli Auguri di Natale in Musica proposti dal Premiato Corpo Bandistico città di Monte Urano: un concerto diretto dal maestro Lanfranco Navisse. Si inizia dunque con due classici assoluti per poi proseguire con altri due eventi rispettivamente il 29 dicembre e il 4 gennaio.