Primi passi per il controllo di vicinato

Sono sentinelle sul territorio quelli che fanno parte del Controllo di Vicinato o, laddove non è ancora stato attivato come a Porto Sant’Elpidio, dei gruppi whatsapp nati spontanei e in via di regolamentazione, e svolgono un ruolo di allerta e di segnalazione molto utile. È corsa su questi canali, ad esempio, la segnalazione di un’utilitaria ferma a bordo strada, in zona Pescolla (ultimamente molto appetita dai malviventi) ad aspettare cinque uomini sbucati dalla campagna circostante, per poi premere sull’acceleratore e allontanarsi velocemente. E’ circolata su questi canali anche la notizia di una Porsche di colore giallo sfuggita ai controlli delle forze dell’ordine. L’auto, si è saputo successivamente, è stata ritrovata, abbandonata, nei pressi del serbatoio idrico, in zona Santa Lucia, a Casette d’Ete. Sull’episodio sono in corso le indagini. Tutti movimenti insoliti e sospetti che vengono condivisi sui gruppi e dei quali vengono informate le forze dell’ordine. Come annunciato in estate, anche a Porto Sant’Elpidio sta per essere attivato il Controllo di Vicinato e per conoscere come deve essere organizzato e come dovrà funzionare, sono state convocate due assemblee nelle zone che sono risultate più a rischio. La prima, l’altra sera, a Cretarola, mentre il 13 novembre sarà la volta del quartiere Corva (ore 21, a Villa Maroni). L’incontro a Cretarola, come era prevedibile visto il tema trattato, è stato molto affollato ed è servito agli amministratori comunali per spiegare le modalità di iscrizione, per indicare un referente nominato dal quartiere, Michela Castignani, per raccogliere le iscrizioni per il costruendo gruppo whatsapp e per suddividere il quartiere in cinque zone per rendere ancora più capillare e, di conseguenza, più efficace, il coinvolgimento dei cittadini – sentinelle. Inevitabilmente, l’altro incontro sarà alla Corva, anche in questo caso convocato da associazione di quartiere e amministrazione. I residenti sono stati invitati a partecipare "per la sicurezza del nostro quartiere. Sarà un’opportunità per effettuare le nuove iscrizioni, condividere idee e discutere insieme le iniziative da intraprendere per migliorare il controllo del vicinato" recita l’invito tempestivamente fatto circolare alla Corva, nella convinzione che il problema sicurezza, in quella zona più che mai, è molto sentito alla luce degli episodi che si sono succeduti nelle ultime settimane.

Marisa Colibazzi