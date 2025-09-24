Primi passi per il Piano della Mobilità Sostenibile

Sta muovendo in primi passi la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) a Porto Sant’Elpidio, con i primi incontri tra professionisti incaricati e i principali stakeholder, associazioni di categoria e di volontariato, quartieri, cittadini e istituzioni "per darci uno strumento moderno, capace di sintetizzare tutte le esigenze della città" spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella. Si tratta di uno strumento urbanistico che, al momento, è in una fase preliminare "in cui vengono raccolte le istanze che provengono dall’associazionismo, dai commercianti, da strutture turistico ricettive, ma anche Protezione Civile e ogni altro soggetto che possa essere interessato a dare un contributo alla redazione di questo strumento di programmazione".

Nel corso dei primi incontri (un altro ce ne sarà la prossima settimana) vengono distribuiti ai presenti anche dei questionari, in cui vengono chiesti pareri e suggerimenti su aspetti più specifici e mirati riguardo la mobilità in città "che ci permetterà di avere un quadro conoscitivo più puntuale e procedere con la fase delle analisi, delle proposte" prosegue Ciarpella.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile riguarda in primis il discorso mobilità ma questo concetto va declinato nei più svariati ambiti nel senso che riguarda la gestione degli spazi pubblici, del verde, dei parcheggi, lo studio del traffico, la viabilità, le piste ciclabili, i percorsi pedonali. "E al suo interno, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile racchiude il cosiddetto BiciPlan" aggiunge il sindaco.

Altro aspetto importante, una volta adottato questo strumento di progettazione urbanistica mirata, "potremo metterlo in relazione con gli investimenti infrastrutturali che ci saranno nei prossimi anni, e mi riferisco alla bretella col lungoTenna, all’altra bretella da Civitanova a Bivio Cascinare e alla Statale 16" aggiunge il primo cittadino. Restando nell’ambito del territorio comunale, un tema che è stato affrontato durante le prime riunioni "è stato quello di prevedere dei collegamenti ‘a pettine’ tra la costa e il nostro entroterra, inteso come quartieri periferici e più interni come Cretarola, la Corva, oltre a collegamenti con aree strategiche della città, come edifici scolastici o impianti sportivi – prosegue amcora Ciarpella – nell’ottica di incentivare un nuovo e sicuro tipo di mobilità casa - lavoro, casa – scuola". Perché il l Piano Urbano della Mobilità Sostenibile diventi operativo ci vorrà del tempo ma l’impostazione che gli stanno dando è di farne uno strumento aperto e partecipato che soddisfi le esigenze della città.

Marisa Colibazzi