Primi passi per la chiesa a Cretarola, Sant'Elpidio a Mare

Vedere, ieri, gli operai al lavoro per realizzare la gettata in cemento nell’area in cui, diversi anni fa, insisteva la storica ‘chiesetta di legno’, ha suscitato un certo entusiasmo tra i residenti della frazione Cretarola e in molti hanno voluto assistere alle prime operazioni, insieme al parroco Don Robert. D’altra parte, i fedeli della parrocchia San Lorenzo, sono rimasti da tempo senza un luogo di culto in cui ritrovarsi per la Santa Messa. Dal periodo del terremoto di ormai sette anni fa, (ma le condizioni fatiscenti della chiesetta del quartiere erano note anche da prima e ne avevano pregiudicato la fruizione fino a quando è stata resa off limits nel post terremoto) per andare a Messa, i residenti di Cretarola sono costretti a spostarsi o a Porto Sant’Elpidio, o nella vicina frazione Luce nella piccola chiesa di Santa Caterina, oppure al capoluogo cittadino. Il progetto di una struttura in legno, dalle linee molto essenziali, da destinare a chiesa (tecnicamente non può essere neanche definita tale essendo piuttosto un ‘centro pastorale’ per cui sarà possibile celebrarvi Messa, ma non battesimi, comunioni, matrimoni, funerali) con annesso oratorio, era stato salutato con particolare soddisfazione dalla comunità locale, senonché si era posto il problema dei problemi: con quali soldi la parrocchia avrebbe potuto realizzare il nuovo edificio in cui dire Messa? I fedeli si erano subito detti disposti a dare una mano, così come le imprese e i commercianti della piccola frazione, fino ovviamente al Comitato, ma il tempo passava e lì non si muoveva nulla. Ieri, finalmente, la comparsa degli operai e quella gettata in cemento, hanno risollevato lo spirito dei più soprattutto considerando che, sul cartello del cantiere, si legge che l’opera dovrebbe essere conclusa entro il settembre 2024.

Marisa Colibazzi