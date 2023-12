Primi segnali di rallentamento per il Distretto del Capello

Primi segnali di rallentamento per il Distretto del cappello Fermano-Maceratese, fra gennaio e settembre 2023 il settore cappello ha registrato incrementi minimi. A commentare i dati forniti della Federazione TessiliVari su dati Istat è Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari. "Il Comparto del cappello a livello nazionale per il Terzo trimestre 2023 – spiega Marzialetti – presenta una situazione stabile con un aumento pressoché impercettibile per quanto riguarda le esportazioni e molto contenuto per le importazioni. Le esportazioni di Berretti +0,5% rispetto al 2022; in positivo anche per le importazioni +4,7%. Per i cappelli di paglia, che avevano già invertito la rotta dal primo trimestre dello scorso anno, persistono le stesse condizioni, nei primi nove mesi del 2023 forte aumento delle Importazioni (+57,0%); mentre le esportazioni sono in lieve calo (-2,1%)". La principale novità del terzo trimestre 2023 deriva dalle principali esportazioni dove la Francia con 53,9 milioni di euro registra (+32,1%); il secondo paese la Germania con 34,6 milioni di Euro (+2,2%) e Stati Uniti con 26,3 milioni di Euro (-15,9%). Valori che vengono prodotti per il 70% nel Distretto del cappello Fermano-Maceratese, dove risiedono circa il 50% delle aziende su scala nazionale. "In conclusione stiamo assistendo all’esaurimento dell’onda lunga post covid – conclude Marzialetti – e conseguente rallentamento nel numero dei capi prodotti, conseguenza degli sconsiderati aumenti delle materie prime e dei costi dell’energia. Molte sono le questioni ancora in sospeso: la mancata inclusione nella Zes (Zona Economica Speciale), che evidenzia un palese svantaggio competitivo per le nostre aziende rispetto a quelle del sud. È questa dunque la vera priorità, che renderebbe nuovamente competitivi i nostri distretti produttivi sia nei confronti delle altre regioni del meridione, sia di altri produttori internazionali. Restano sempre al palo l’implementazione dei sistemi di trasporto viario, ferroviario ed aeroportuale che sono ancora carenti nella nostra regione; le problematiche legate alla restituzione dei Crediti d’Imposta, per i quali sembra che si cominci ad intravedere una via d’uscita. Ultimo punto la scarsità di manodopera specializzata".

Alessio Carassai