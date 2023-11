Primo assaggio di neve per i paesi in collina

Assaggio d’inverno per la prima collina e la zona montana del fermano dove ieri è caduto qualche fiocco. Le temperature si sono abbassate in 24 ore anche di dieci gradi, dopo il forte garbino di venerdì, e la pioggia in qualche caso ha lasciato spazio alla neve. Neve particolarmente attesa, soprattutto adesso che a causa dei cambiamenti cliamtici è sempre più rara. Le precipitazioni nevose sono invece fondamentali perché la vegetazione si riposi d’inverno e torni prolifica in primavera. Lo stesso dicasi per i parassiti e gli insetti infestanti, a iniziare dalle zanzare, che a temperature basse muoiono. E così ieri ad Amandola, come a Montefortino, a Montefalcone Appennino fiocchi hanno imbiancato case e strade ma, a parte il freddo, la viabilità non ha registrato disagi. Le temperature saranno già in aumento sensibile da domani.