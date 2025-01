Primo bagno del 2025. Tradizione rispettata

Alluvioni 2024: al via alle domande per i ristori. Il Comune avverte che è pronta la modulistica (modello B1 per i cittadini e C1 per le imprese) per la ricognizione dei danni e richiesta di contributo a seguito dell’evento del 18 settembre 2024. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici dello scorso 18 settembre, è disponibile sul sito internet del Comune di Porto San Giorgio la specifica modulistica per la ricognizione dei danni e la richiesta di contributi. Sono previste due principali linee di ristoro: per i privati è possibile richiedere un contributo fino a 5.000 euro per ciascun immobile danneggiato, compilando il modello B1. Le domande dovranno essere trasmesse al Comune, che si occuperà di raccogliere e inoltrare le richieste alla Regione; per le attività produttive: le imprese potranno richiedere ristori fino a 20.000 euro, compilando il modello C1 direttamente sulla piattaforma regionale con le modalità come di seguito indicate. I cittadini che avranno compilato il modello B1 dovranno, tassativamente entro le ore 13 del 15 gennaio 2025, inviarlo al seguente indirizzo pec: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it oppure potranno consegnarlo presso l’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. Riguardo alle attività produttive, per la compilazione della ricognizione danni delle attività produttive modello C1, l’incaricato dell’attività stessa potrà eseguire la compilazione esclusivamente on line, eseguendo l’accesso alla piattaforma che sarà attiva fino alle ore 13 del 24 gennaio. Per la compilazione della ricognizione danni delle attività produttive modello C1, l’incaricato dell’attività produttiva potrà eseguire la compilazione esclusivamente online, con spid. Una volta autorizzato l’accesso, cliccando sul menù creadocumento, l’utente potrà compilare il modulo mod_c1 - modello c1/marche - ricognizione dei danni subiti per domanda.

