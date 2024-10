Primo centro Fisiomed nel fermano. Arriva la sede di Casette d’Ete

E’ stato attivato a Casette d’Ete, dinamica e popolosa frazione, il primo centro Fisiomed della provincia di Fermo. Dopo le cinque sedi realizzate nel maceratese (Tolentino, Corridonia, Civitanova e due a Sforzacosta) stavolta il Gruppo Medico ha sconfinato nel fermano "e, come sempre, rispondiamo ‘presente’ laddove ci sono esigenze della comunità locale e realizza uno dei suoi capisaldi: vivere e crescere nel territorio insieme al territorio" afferma il team di professionisti. A Casette d’Ete era già presente il Centro San Michele che, ora, è stato rilevato da Fisiomed che si è insediato e Fisiomed San Michele (questa la nuova denominazione esatta) è già operativo negli stessi locali, moderni e funzionali (in corso Garibaldi 109).

Nella prima sede del fermano, dunque, sono presenti nove ambulatori e vi operano stimati professionisti del ramo medico scientifico. Fanno parte del team: Giorgio Zaraca, Valerio Moretti, Matteo Verdecchia, Giacomo Tucci Alfredo Matii, Sofia Blarasin, Ilaria Rossiello, Nicoletta Venanzi, Cristina Dezi, Silvia Luciani, Michael Dami, Simone Menin, Daniele Travaglini, Federico Marchetti ma il loro numero è destinato a crescere considerato che, prossimamente, giungeranno al centro medico di Casette anche specialisti da fuori regione, come nel caso di Gloria Melzi. Oltre a mettere a disposizione una riconosciuta competenza professionale e un’esperienza ultraventennale, nel gruppo Fisiomed sono presenti macchinari all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Gli utenti potranno evitare spostamenti lontani o scomodi per avere un aiuto nella prevenzione e cura della salute rivolgendosi al centro Fisiomed San Michele per visite specialistiche, esami diagnostici come ecografia o ecodoppler alla diagnostica cardiologica fino agli esami audiometrici "con una modalità tonale e vocale, con cabina insonorizzata, una novità nel panorama delle nostre proposte. In pratica, – spiegano – il paziente viene fatto accomodare in una cabina insonorizzata, viene fornito di cuffie, attraverso le quali il medico invia degli stimoli acustici di diversa intensità e frequenza".

m.c.