Primo consiglio comunale e colpo di scena

Sala consiliare gremita, ieri, come si conviene ad ogni insediamento di un nuovo consiglio comunale, e forse anche di più, perché quello di ieri è stato indubbiamente un momento storico rappresentato dalla prima amministrazione targata centrodestra. I primi ad arrivare, sono stati i consiglieri di maggioranza, ultimi quelli del gruppo di minoranza di centrosinistra. Apre con un coup de theatre l’ex sindaco, Nazareno Franchellucci quando, sulla convalida degli eletti, rispondendo all’invito del consigliere anziano Giuseppe Malcangi di segnalare eventuali incompatibilità, ha preso la parola, tra la sorpresa generale, chiedendo di conferire con sindaco e segretario generale "per sottoporre alla loro attenzione una possibile causa di ineleggibilità e, trattandosi di sfera personale, chiedo di poter sospendere la seduta per qualche minuto".

Parole che hanno scatenato la curiosità generale e l’ipotesi più accreditata circolata è stata quella secondo cui Franchellucci potesse riferirsi a Paola Pandolfi (FdI) per un contenzioso in essere dinanzi al giudice del lavoro con Farmacie Comunali.

Tuttavia, alla ripresa dei lavori, la seduta è continuata regolarmente, anche se "restano parzialmente alcuni dubbi – ha detto Franchellucci - ma davanti a un suffragio popolare, votiamo a favore della convalida degli eletti. Invito comunque a fare un ulteriore approfondimento". Chiusa quindi la parentesi sulla possibile causa di ineleggibilità. Ecco a seguire il giuramento del sindaco, Massimiliano Ciarpella, dopodiché si è passati all’elezione del presidente del consiglio comunale. La maggioranza, tramite Gioia Di Ridolfo (Fd’I) ha proposto Diego Tofoni (Pse sul serio) "sia per l’ampia preferenza che gli è stata tributata dall’elettorato, sia perché sicuramente garante di imparzialità".

Dai banchi della minoranza, Annalinda Pasquali (Pd) ha invece proposto la stessa Gioia Di Ridolfo, "essendo colei che ha rinunciato ai ruoli di assessore. So che Diego Tofoni potrà essere persona presente efficace, ma per l’esperienza che ha avuto finora la Di Ridolfo, preferirei che questa funzione possa essere assegnata a lei".

Tofoni è stato eletto alla prima votazione, con 15 voti a favore, compreso quello di Paolo Petrini che ha votato in maniera difforme rispetto al suo gruppo. "Voglio sottolineare di fronte a tutti voi la responsabilità che mi assumo a presiedere i lavori del consiglio – le parole di Tofoni, – assicurando assoluta imparzialità, ragionevolezza collaborazione, sinergia".

