Primo consiglio con gli ex candidati

Stasera, per il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione, il sindaco Gionata Calcinari e i tre ex candidati sindaco, Rossano Orsili, Mirco Romanelli ed Enrico Piermartiri siederanno su fronti opposti: il primo sullo scranno di primo cittadino e gli altri tre sui banchi della minoranza. Ma, domenica, alla cena alla Locanda dei Matteri, il posto d’onore, a capotavola, era per il parroco, don Enzo Nicolini, che aveva invitato i quattro speciali commensali, per trascorrere un momento conviviale all’insegna della cordialità.

Così come aveva fatto la domenica delle Palme, quando chiamò i candidati sindaco sull’altare per chiedere loro di fare il bene della città, don Enzo ha voluto ripetere l’invito anche per il Corpus Domini. Calcinari, Orsili, Romanelli e Piermartiri hanno accolto l’invito del parroco di partecipare alla Santa Messa e alla processione del Corpus Domini e, al termine delle cerimonie religiose, i quattro protagonisti della campagna elettorale, e don Enzo hanno trascorso una piacevole e amichevole serata a cena.

Stasera il primo consiglio comunale, in Piazza Matteotti (ore 21,30). Regola vuole che a presiederlo tocchi al consigliere anziano Roberto Greci (Per Sem, lista pro Orsili) che non ci sarà per impegni familiari, assente anche l’altro consigliere di Per Sem, Massimiliano Doppieri), per cui toccherà ad Antonietta Schipani (Fd’I) almeno fino all’elezione del presidente del consiglio comunale, ruolo per il quale la maggioranza proporrà Simone Trasarti (Centrodestra per Sem).

Marisa Colibazzi