Primo Consiglio, è subito polemica

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Montegiorgio, dopo il giuramento del riconfermato sindaco Michele Ortenzi, il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ fa subito sentire la sua presenza. Si ì tenuta martedì pomeriggio la cerimonia di insediamento del Consiglio montegiorgese, presenti in sala anche ex amministratori come Armando Benedetti, Lino Liberati, Silvano Vittori, Simone Vecchi e cittadini intervenuti per assistere. Le funzioni istituzionali sono state svolte con estrema semplicità, dopo la conferma delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, il sindaco Michele Ortenzi, ha pronunciato il giuramento salutato da un applauso, poi è stata annunciata la Giunta: Alan Petrini vice sindaco; Maria Giordana Bacalini assessore esterno; Lorenza Marzialetti e Michela Vita assessori. Per essere stata una cerimonia d’insediamento, l’assiste è stata decisamente molto animata, con il gruppo di minoranza che ha messo subito in chiaro le carte.

"Faremo un’opposizione ferma, competente, propositiva e leale – dichiara il capogruppo Claudio Ferracuti – e magari grazie all’esperienza di questo gruppo, potremo essere di sprone ai componenti più giovani". La discussione delle linee programmatiche è stata rinviata per decisione unanime del Consiglio, in questo modo tutti avrebbero avuto modo di studiare il documento per discuterne più approfonditamente alla prima occasione utile. Poi è iniziato il confronto e non sono mancati gli scossoni. Il primo l’annuncio delle dimissioni da consigliere di Maria Giordana Bacalini, che da assessore esterno continuerà a svolgere le stesse funzioni del precedente mandato, al suo posto è subentrato come primo dei non eletti Mattia Mazzoni. Poi sono state votate a maggioranza le tariffe delle imposte comunali rimaste invariate e una variazione di bilancio.

"Rinunciare alla carica di consigliere ha un valore importante – dichiara Fabrizio Cesetti – l’attuale assessore Bacalini avrebbe dovuto annunciare prima delle elezioni le sue intenzioni nel rispetto degli elettori. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, prima di qualsiasi atto bisogna prevedere la copertura finanziaria". "L’assessore Bacalini non poteva certo conoscere l’esito del voto, la sua è una scelta personale – replica Ortenzi – inoltre ricordo che l’allora consigliere Cesetti fece altrettanto quando venne nominato presidente della Provincia. Nella variazione di bilancio sono stati rispettati tutti i pareri di dirigenti e revisori".

Alessio Carassai