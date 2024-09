Primo giorno di scuola al mare. L’anno inizia con un tuffo collettivo

Si è ripetuto puntuale anche quest’anno, l’avvio inusuale ma molto efficace in termini di aggregazione, di passaggio ‘indolore’ dal periodo di vacanza al rientro sui banchi ideato dalla dirigente scolastica dell’Isc Rodari Marconi, Ombretta Gentili, condiviso dal corpo docente e, non ultimi, dagli alunni che vivono il rientro a scuola in maniera divertente e leggera. Un avvio che va sotto il nome di Green Days. Così, anziché entrare a scuola al suono della prima campanella, e sedersi composti sui banchi, alcuni alunni dell’Isc hanno indossato il costume e al ‘Via’ dato da un’insegnante, hanno preso la rincorsa e si sono tuffati allegramente in mare, godendosi un ultimo bagno, salutando la fine delle vacanze felici per essersi ritrovati con gli amici; altri hanno giocato a padel, altri ancora hanno fatto ginnastica all’aperto, oppure hanno visitato una fattoria in campagna, o sono andati al parco, a giocare a baseball e chi più ne ha più ne metta. Niente lezione anche per chi è rimasto in classe che ha fatto un’attività creativa, divertente, aggregante. Un rito che, secondo quella che ormai è una piacevole tradizione, dura tre giorni, si conclude oggi e serve per rimettere insieme il ‘gruppo classe’, per conoscersi nel caso degli alunni delle prime classi, per riprendere legami tra alunni e docenti. Fino a oggi, dunque, spazio allo sport, al gioco, allo svago perché, per dirla con l’augurio inviato dalla dirigente a genitori e docenti "un buon inizio si vede dal sorriso", e dalla prossima settimana, si comincia.

m.c.