Primo incontro con gli esercenti

Con l’intervento degli assessori alla cultura, Carlotta Lanciotti, e al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, martedì scorso l’amministrazione comunale si è incontrata con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con i commercianti di Porto San Giorgio per parlare dell’organizzazione delle feste natalizie. E’ stata una riunione di confronto e costruttiva. L’assessore Marcattili ha spiegato che: "Sarà un Natale alla stregua di quello dell’anno scorso che ha fatto registrare un lusinghiero successo, per cui c’è solo da aggiornarlo. In particolare come nel 2022 si svilupperà su un tema ben preciso a cui tutti dovranno uniformarsi, a cominciare dai commercianti con gli addobbi delle vetrine perché la città si mostri il più possibile bella ed accogliente". Nell’incontro di martedì non si è discusso solo delle manifestazioni natalizie ma anche di date e di feste, a cui si intende partecipare a più breve scadenza, come il Palio dei Comuni domenica prossima nell’ippodromo di Montegiorgio, a cui Porto San Giorgio sarà presente con un cavallo di sicuro affidamento e uno stand per la distribuzione di materiale pubblicitario e pesce fritto. L’amministrazione vi partecipa con il supporto della Pro Loco. Poi appuntamento di grande rilievo la domenica successiva, 19 novembre, con la fiera di autunno. Una delle manifestazione sangiorgesi tradizionali di più forte richiamo e partecipazione. In quell’occasione verrà presentato il cartellone di Natale. Ultima data a cui si è fatto riferimento è stata quella del black friday.