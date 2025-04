Primo Maggio al laghetto del torrione

In attesa di utilizzare il finanziamento di 200mila euro (cui andranno aggiunti fondi del Comune) ottenuto dalla Regione Marche per la riqualificazione del laghetto del torrione, in contrada San Tommaso, con una pista ciclabile, con il rifacimento della recinzione, la realizzazione di un pontile e di servizi igienici, nel lungo ponte di inizio maggio, è proprio il laghetto si conferma un punto di riferimento di particolare richiamo, una vera attrazione per chi vuole trascorrere giornate di relax all’aria aperta, in un ambiente bucolico.

E se il 25 aprile il tempo è stato poco clemente ed ha penalizzato la ricca organizzazione dell’evento ‘Spring Break al lago’, messo a punto dalla LB Eventi con ‘Il grillo magico catering’, col patrocinio del Comune, domani e il 3 maggio ci sarà tempo per rifarsi e per concedersi il piacere di passare giorni di festa in uno scenario di particolare suggestione e fascino.

"Sono molto contento quando ci sono associazioni e gruppi che vogliono organizzare simili iniziative – dice il sindaco Endrio Ubaldi – e siamo lieti di poter mettere a disposizione il nostro laghetto. Gli organizzatori sono stati coadiuvati anche dalla nostra Protezione Civile per allestire i gazebo e gli stand in un’area del laghetto e, già per il 1 maggio, le previsioni sono decisamente buone e inducono all’ottimismo, per cui auspico che ci sia una bella partecipazione della cittadinanza in questo fine settimana".

Che i montegranaresi (ma non solo loro, in realtà) siano particolarmente affezionati a questo angolo di pace immerso nel verde, non è una novità e, nelle giornate del 25 aprile e del 1 Maggio è consuetudine farci picnic e scampagnate. Stavolta, c’è una organizzazione ben strutturata che propone oltre agli stand gastronomici (aperti dalle ore 9), con una accurata selezione di vini e birre, anche la possibilità di fare piacevoli passeggiate a cavallo o di ammirare un raduno di auto d’epoca, oppure ancora di ascoltare musica: domani sono ospiti i Prosit in versione rock band (ore 11), il dj Ela (ore 13) e si conclude con i Folkappanka live (dalle 16).

Il 3 maggio, ancora musica alle 16,30 con la tribute band di Cesare Cremonini e Lunapop ‘Più che Cesare’ e dalle 18,30, Emiliano Effe. L’invito degli organizzatori è di munirsi di un plaid o asciugamano da mare per rilassarsi sulle sponde del lago, e godersi lo spettacolo della natura, nel segno della spensieratezza e del divertimento. Info: 338 7729770.