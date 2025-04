Primo Maggio, eventi per tutti i gusti

Torna l’appuntamento con il Festival del Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio, una delle feste più attese in città e da sempre simbolo del turismo elpidiense. L’evento sarà distribuito su quattro giornate, a partire dalla tradizionale fiera-mercato giovedì 1 maggio, che si estenderà dal lungomare fino al centro città: alla Faleriense oltre alla grande area dedicata ai bambini, nel pomeriggio ci sarà spazio per la musica con Dj Furia alle 15.00 e la tribute band di Gianna Nannini alle 17.00; alle 18.30 in centro, presso piazza Garibaldi si esibirà Valeria Rossi; la festa continua venerdì 2 maggio dalle 21.00 in via Regina Elena, dove si intervalleranno tre situazioni musicali made in Porto Sant’Elpidio con i XGiove, gli Spaghetti a Detroit e infine il dj set a cura di Miki Mercuri, Dj Frans e Paolo Balestrieri; sabato 3 maggio si tornerà in piazza Garibaldi con un concerto gratuito a tema anni ’90 dalle 22.00 e domenica 4 maggio gran finale con il ritorno di "Bambin: la festa dei bambini" che dal pomeriggio alle 15.00 colorerà la città. "Porto Sant’Elpidio sarà al centro della scena – ha spiegato in conferenza il sindaco Massimiliano Ciarpella – dallo scorso anno abbiamo voluto dare un nostro taglio a questa festa, già di per sé grande e sempre in crescita, prolungando i giorni di eventi e trasformandola in un festival. Fondamentale mettere in rete la nostra città confermando "Il villaggio dei comuni" in cui ospitiamo anche gli altri comuni del territorio offrendo loro una vetrina importante". È stata la Pro Loco di Porto Sant’Elpidio ad accreditarsi come partner per l’organizzazione dell’evento, ma allo stesso tempo l’assessore al turismo Elisa Torresi ha sottolineato l’importanza di tutte le realtà locali che si sono mosse nella realizzazione del programma "Le associazioni sono sempre in prima linea, ho notato un entusiasmo coinvolgente che dà soddisfazione e dimostra quanto sia attrattiva questa festività per i nostri cittadini e non solo". Soddisfatto il consigliere regionale Andrea Putzu, che ha fatto un plauso all’amministrazione per la capacità di organizzare eventi dinamici e di caratura nazionale: "Così facendo si ottengono fondi regionali – spiega il consigliere – noto con piacere che ci sono anche patrocini da parte della Camera di Commercio, il Ministero del Turismo, la Bim Marche, la provincia, ciò significa che il Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio ha rilevanza nazionale". Il programma dettagliato con oltre 150 animazioni sarà consultabile online, confermato il servizio bus navetta garantito e gratuito per tutta la giornata di giovedì 1 maggio. Nadir Tomassetti