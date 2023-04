Primo Maggio, grande festa da nord a sud

Ce n’è per tutti i gusti alla festa del primo maggio 2023 a Porto Sant’Elpidio: una maratona di tre giorni, con 128 attrazioni che coinvolgeranno la città dal lungomare nord a sud, al centro storico e piazza Garibaldi. Concerti, gonfiabili, iniziative, renderanno il weekend dal 29 aprile al primo maggio unico e variegato, assicurando una giornata speciale per la qualità dell’intrattenimento e del divertimento. Si parte con la musica, sabato 29 con dj Mitch e Paolo Balestrieri in piazza dalle 22, mentre domenica 30 è dedicata al mercatino che si estenderà dall’ex Orfeo Serafini fino alla quadrata, e ci sarà di nuovo musica in piazza alle 22 con i Matia Bazar in concerto.

La giornata clou sarà, ovviamente, quella di lunedì primo maggio, dove i 7 km di lungomare saranno ricchi di eventi dalla mattina fino a tarda sera con forte interessamento sia della zona centrale che della Faleriense, in cui verrà ospitata, tra le altre proposte, la cover band di Ligabue. Alle 18 in piazza Garibaldi sarà il turno di Doralia Tomassetti, Irene Laslo e Alessandra Doria, tre delle voci elpidiensi che più si stanno distinguendo nel territorio. "Sarà una tre giorni ’Made in Porto Sant’Elpidio’ – sottolinea l’assessore ai grandi eventi Patrizia Canzonetta – la nostra volontà è quella di valorizzare le risorse locali dando lustro alle loro qualità, lo faremo col concerto in piazza il primo maggio, ma anche con tutti gli altri eventi. Abbiamo puntato molto alla Faleriense col mercatino delle piazzette, quello organizzato dal Cna ed il family show. Aquiloni, bolle di sapone, arcieri ricreeranno un ambiente festoso e continuo sia al nord che al sud. La speranza? Il bel tempo".

Il sindaco Nazareno Franchellucci aggiunge: "Vedo fervore della gente per ricominciare a vivere nella normalità, lo abbiamo visto a Pasqua, a Pasquetta e quindi con questa connotazione la festa assume anche un valore strategico importante, di supporto alle attività commerciali. Ci aspettiamo molta gente anche grazie al calendario che ha trasformato la festa in un weekend lungo da vivere insieme. È l’ultimo grande evento del nostro mandato, vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno affiancato nella sua realizzazione in particolare la Pro Loco, ente organizzatore della festa, e la radio cittadina Radio Faleria che affianca da sempre l’iniziativa". Completa il ringraziamento ai partner e agli sponsor l’assessore Emanuela Ferracuti "per organizzare un’iniziativa simile c’è bisogno di tutti, da uffici comunali a sponsor, li ringraziamo con l’augurio che si possa portare più gente possibile a vivere la città. Tra le altre proposte, ricordiamo che sabato 29 il maestro Trotti interverrà al Gigli per raccontare la sua mostra, che potrete visitare anche in quel weekend di festa. L’invito per questo super primo maggio è aperto a tutti, vi aspettiamo".

Nadir Tomassetti