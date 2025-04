Primo Maggio: il Bosco Incantato riapre i cancelli

Il Bosco Incantato riapre i battenti per una giornata all’insegna di natura, benessere, arte e cultura. È il primo maggio fermano che fa riaprire i cancelli di Monte Cacciù con un ricco programma di attività che valorizzano il bosco come spazio di benessere attraverso la natura, l’arte e la cultura. L’evento inaugurale, organizzato dal Comitato per Monte Cacciù con il patrocinio del Comune di Fermo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, offre numerose esperienze per tutte le età, e le numerose associazioni impegnate a fare del Bosco un luogo di socialità e dello star bene presenteranno le molteplici attività che vi saranno svolte per tutta l’estate.

Il programma prevede un’ampia varietà di attività culturali e naturalistiche: cammini guidati alla scoperta delle orchidee selvatiche, sessioni di benessere con yoga e bagni sonori, letture da ’Il Barone Rampante’ con accompagnamento musicale, prove teatrali aperte, dimostrazioni di tiro con l’arco con possibilità di partecipazione per il pubblico, e presentazioni delle associazioni locali lungo il viale principale del bosco. I visitatori potranno portare il proprio pranzo al sacco per un picnic immersi nella natura, rispettando le regole basilari di tutela del bosco: non accendere fuochi, non lasciare rifiuti, non gettare mozziconi, non raccogliere fiori e utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata presenti all’ingresso.

La giornata del Primo Maggio segna l’inizio della stagione di apertura di Monte Cacciù, che proseguirà nei fine settimana (sabato e domenica) fino a settembre, dalle 9.30 alle 19.30. Gli appuntamenti in dettaglio: alle Cammini guidati alla scoperta di miti, leggende e natura, alla scoperta delle orchidee, con Carla di Cintio e Marisa Nanni. Alle 10.45 e 14.30, si punta al benessere nella natura, yoga, bagno sonoro, drum circle (cerchio di tamburi e percussioni) e massaggi sull’amaca con Ruslana Bondyk, Emilio Volgarino, Carlo Fericoni e Donatella Tondini. Le letture nel bosco sono previste alle 12 e alle 17, con Elisa Ravanesi, Alessia Napoletano, i teli di Rosaria Torquati e musica di Natan ’CorVagante’. Sempre Elisa Ravanesi darà vita ai momenti di teatro, alle 17,30, mentre alle 10.45 e alle 15 si tira con l’arco con gli arcieri storici del Girfalco. Per tutta la giornata saranno presente le iniziative previste per l’anno in corso, con la musica di Natan ’CorVagante’ e Giorgio Vittori.