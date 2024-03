Primo Maggio, la festa diventa festival

La festa del Primo Maggio si fa in cinque (inizia dal 27 aprile); raddoppia, se non triplica l’offerta musicale istituendo anche il concerto del Primo Maggio; diventa vetrina per i Comuni delle province di Fermo, Macerata e Ascoli che vorranno promuoversi in un corner dedicato. Infine, da adesso in poi, chiamatelo Festival del Primo Maggio. Partono con inusuale anticipo gli amministratori nel presentare gli eventi che si susseguiranno tra fine aprile e inizio maggio, consapevoli che una buona e tempestiva comunicazione è fondamentale. "E’ un evento ambizioso per il quale vogliamo mettere in atto una capillare promozione e raggiungere anche un pubblico proveniente da territori inesplorati" afferma il sindaco Massimiliano Ciarpella che non nasconde di aver voluto cogliere l’opportunità della concomitanza col festival ‘Tipicità’, anch’esso vetrina del territorio. Il programma (tutti gli eventi sono gratuiti): il 27 aprile, pineta nord, concerto di Piotta, per ‘Na notte infame tour; il pomeriggio del 28 aprile, in piazza Garibaldi e viale Cesare Battisti, ‘Bambin’, festa dei bambini, con gonfiabili, giochi, animatori e giocolieri; il 29 aprile, in viale Battisti dj set con Paolo Balestrieri, Miky Mercuri e Dj Frans, alle 21 ‘90 land party’ e alle 23, arriva lo Zoo di Radio 105. Il 30 aprile, alla Faleriense, lo spettacolo musicale ‘Ulla’. Il 1 maggio, dalle 8 alle 20, in tutta la città attrazioni, spettacoli, musicisti, mercatini e, alle 21,30, in Piazza Garibaldi, concerto degli Zero Assoluto. In vista di questa abbuffata di appuntamenti, al mondo della ristorazione e dell’accoglienza "è stato proposto di predisporre pacchetti e scontistiche per chi vorrà trascorrere il lungo ponte di fine aprile, in città – dicono i due assessori, Maria Laura Bracalente (commercio) e Elisa Torresi -. Parte attiva saranno anche le associazioni di quartiere, oltre alla Pro Loco, il nostro braccio armato in ogni evento". Un festival imponente che "richiede un piano di sicurezza importante sul quale stiamo già lavorando" chiosa l’assessore alla sicurezza. Enzo Farina. I costi? "Pensiamo di spendere più o meno la stessa cifra degli anni passati, circa 100-110mila euro" precisa il sindaco. Ci pensa il consigliere regionale, Andrea Putzu, a rintuzzare: "La stessa cifra ma spalmata in 5 giorni, non in 2". A sostegno del Festival ci sono Regione, Ministero della Cultura, Camera Marche, Provincia di Fermo e sponsor vari.

Marisa Colibazzi