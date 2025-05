Primo maggio. Tutti a monte Cacciù. Plaid e merenda tra yoga e Calvino

Il parco di Monte Cacciù appartiene a tutti, è un luogo in cui respirare. Da quando è tornato nella disponibilità del comune ci pensano i volontari a tenerlo aperto e pulito e a farlo vivere. A coordinare tutti c’è l’ex sindaco Ettore Fedeli che in vista del 1 maggio ha davvero fatto un piccolo miracolo, garantendo partecipazione e impegno da parte di tanti. Il giorno dell’apertura della nuova stagione, il 1 maggio, si è vissuta una giornata speciale all’insegna di natura, benessere, arte e cultura. Tante attività che hanno valorizzato il bosco per il ricco programma di un evento organizzato dal Comitato per Monte Cacciù con il patrocinio del Comune, della Fondazione Carifermo e della Steat, una giornata che ha visto numerose iniziative per tutte le età, grazie alle numerose associazioni impegnate a fare del bosco un luogo di socialità e dello star bene. "Evento partecipato al Parco di Monte Cacciù, spazio ripreso dal Comune e oggi ben gestito da tante associazioni coordinate dalla generosità di Ettore Fedeli, che ringrazio assieme a tutti i volontari, ha detto il sindaco Paolo Calcinaro. A noi cittadini il dovere di vivere questi spazi e farlo in maniera sempre rispettosa, del verde e di chi ci accederà il giorno dopo. Sono investimenti importanti sul verde cittadino e sulla riqualificazione". "Un implicito riconoscimento della scelta lungimirante di "salvare" questo polmone della città che i fermani avevano dimenticato, aggiunge l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi, Il percorso con le associazioni è stato lungo ma l’ampia progettualità che ne è derivata ed in più la risposta dei cittadini rappresentano il giusto premio per coloro che si sono messi a disposizione". Gli appuntamenti in dettaglio hanno visto giovedì 1 maggio: cammini guidati alla scoperta di miti, leggende e natura con Carla di Cintio e Marisa Nanni; yoga, bagno sonoro, drum circle con Ruslana Bondyk, Emilio Volgarino, Carlo Fericoni e Donatella Tondini; letture da "Il Barone Rampante" di Italo Calvino con Elisa Ravanesi, Alessia Napoletano, i teli di Rosaria Torquati, prove aperte di teatro con i ragazzi della Scuola di Teatro di Elisa Ravanesi, dimostrazioni e prove assistite per il pubblico di tiro con l’arco a cura degli Arcieri Storici del Girfalco, musica di Natan "CorVagante" e Giorgio Vittori. La giornata del 1° maggio segna l’inizio della stagione di apertura di Monte Cacciù, che proseguirà nei fine settimana (ogni sabato e domenica) fino a settembre, dalle 9:30 alle 19:30.