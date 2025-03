Primo soccorso, iniziano le lezioni

Ha preso il via ieri al cineteatro Manzoni il 54esimo corso di ‘Primo Soccorso’ organizzato e gestito dalla Confraternita di Misericordia. Un corso con il doppio obiettivo di formare giovani e non solo sulle pratiche da seguire nell’affrontare una qualsiasi emergenza: a lavoro, a casa, nei luoghi pubblici o semplicemente andando a fare una passeggiata. Informazioni utili sulle cose che si devono fare e soprattutto non fare, per gestire ustioni, cadute e traumi di vario genere, elementi che possono fare la differenza nel prestare soccorso. Le attività di formazione saranno svolte da personale medico e infermieristico specializzato e al termine del corso si otterrà l’idoneità all’ottenimento delle certificazione. Questi corsi di formazione saranno utili anche a creare potenziali nuovi volontari che potranno prestare servizio all’interno della Misericordia, che si occupa non solo delle emergenze, ma anche di trasporti sociali ed altro ancora. Per info 0734-961931