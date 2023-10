Primo soccorso, partono le lezioni con la Croce Azzurra

La pubblica assistenza Croce Azzurra San Giorgio organizza un corso (aperto a tutti) di primo soccorso: è il 52esimo. Inizierà alle 21 del 9 ottobre nella sede di via Andrea Costa 1. L’obiettivo è anche quello di trovare nuovi volontari. Gli argomenti trattati saranno: apparato respiratorio, apparato circolatorio, traumatologia, ustioni, malattie infettive, Bls (basic life support) Blsd (basic life support – defibrillation), in italiano sostegno di base alle funzioni vitali: Per informazioni ed iscrizioni 0734.671114.