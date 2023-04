"Primo soccorso Un presidio in montagna"

L’ex sindaco di Amandola torna alla carica: "Esiste il bisogno urgente di un Pronto soccorso a servizio dell’area montana". Lo dice Riccardo Treggiari che, dopo un episodio fortunatamente conclusosi senza complicazioni, ha scritto una lettera all’assessore regionale Filippo Saltamartini. "Da ex sindaco di Cingoli – scrive nelle lettera Treggiari – lei può capire che ci sono molte affinità con Amandola sotto il profilo dell’isolamento territoriale e lei può capire lo sconforto che viviamo da quando siamo stati privati, e non solo a causa del sisma, del nostro ospedale. Lamentiamo da sempre situazioni di difficoltà e il rischio che si corre qui in montagna quando ci sono incidenti o infortuni nella gestione delle emergenze è alto".