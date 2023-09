Principio di incendio sulla ferrovia a Porto Sant'Elpidio: paura e disagi

Paura ieri mattina per un principio d’incendio lungo il tratto ferroviario all’altezza di via Marinai d’Italia. Erano da poco passato le 11,30 quando un passante ha notato le fiamme ed ha allertato i vigili del fuoco di Fermo, che sono immediatamente intervenuti sul posto con due mezzi. Sul luogo dell’incendio anche la polizia municipale, che si è occupata della chiusura temporanea della viabilità, per permettere ai vigili del fuoco di operare. Un’operazione celere e tempestiva, che ha permesso di domare in poco tempo l’incendio prima che si propagasse pericolosamente. Sulle cause del rogo stanno ancora lavorando i vigili del fuoco, anche se l’ipotesi più accreditata è quella delle scintille provocate dal treno in corsa. Le fiamme sarebbero poi state agevolate dalle sterpaglie vicine alla ferrovia e dal vento. Alla fine solo paura e qualche disagio per gli automobilisti di passaggio in quella zona. Nessuna interruzione invece riguardo al traffico ferroviario.