Priorità a scuole, porto e difesa del suolo

Porto San Giorgio investe 18,4 milioni di euro in tre anni: scuole, porto e difesa del suolo le priorità. Approvato dalle Giunta municipale di Porto San Giorgio il programma triennale 2026-2028 delle opere pubbliche e annuale 2026 su schema predisposto dal settore tecnico del Comune, con il referente incaricato, ingegnere Stefano Sisi. Le opere sono coperte per intero dal punto di vista finanziario da risorse comunali e trasferimenti vincolati, senza ricorso a mutui o capitali privati. Il totale delle opere conferma la centralità di tre assi strategici: sicurezza scolastica, porto e difesa del territorio.

L’impegno finanziario complessivo ammonta a 18,4 milioni di euro suddivisi nel triennio come di seguito riportato. Per il 2026 sono in programma lavori pubblici per 12,8 milioni di euro investiti secondo l’indirizzo politico strategico della centralità di sicurezza scolastica, porto e difesa del territorio. Dunque per il 2026 Sono previsti 2,5 milioni di euro per lavori di adeguamento e miglioramento sismico negli edifici scolastici; 2,5 per la riduzione del rischio idrogeologico; 600 mila per la costruzione di nuovi loculi e il ripristino della funzionalità del cimitero; 156.800 euro per dragaggio e manutenzione portuale, 166.250 per il secondo stralcio della riqualificazione del lungomare e della pista ciclabile; 6,9 milioni per l’attuazione del progetto di adeguamento morfologico e strutturale del porto, che è l’opera singola più rilevante dell’intero programma. Il 2027 prevede ulteriori 5,8 milioni di lavori.

Per il 2028 sono programmati circa 400 mila euro, di cui 200.721 euro: per la messa in sicurezza della viabilità comunale, con eliminazione delle barriere architettoniche e il rifacimento della segnaletica stradale. E ancora, sono previsti 200.000 per ulteriori lavori di dragaggio e manutenzione portuale. Il piano passerà ora in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Con queste scelte Porto San Giorgio mette sul tavolo cifre consistenti e indirizza le risorse su interventi concreti e misurabili: sicurezza di scuole e strade, prevenzione del rischio idrogeologico, modernizzazione del porto, riqualificazione urbana. Una programmazione che nelle intenzioni dell’Amministrazione punta a garantire interventi sostenibili e di immediato impatto per la città.

