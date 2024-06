Pro loco Casaglia. C’è la nuova sede

Una sede più bella, funzionale e consolidata nella struttura. È quella che è stata consegnata ieri sera alla Pro Loco di Casaglia, al termine dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex scuola di via Martelli, i cui spazi a luglio 2022 erano stati parzialmente concessi per 6 anni dall’Amministrazione comunale, in via gratuita, alla realtà associativa.

Il cantiere realizzato grazie ad un investimento di 300mila euro di fondi comunali. I locali, utilizzati soprattutto dai giovani e dagli anziani del paese, sono stati resi accessibili grazie all’installazione di una rampa d’accesso fruibile dalle persone con fragilità motorie o in carrozzina. "Una giornata molto importante per Casaglia – spiega il vicesindaco con delega alle frazioni Nicola Lodi –, che può contare su una struttura che ha visto interventi massicci per eliminare alcune situazioni di degrado. La Pro Loco Casaglia è un presidio di vitale importanza per il territorio e ringrazio i soci per avere deciso di occupare questi spazi. L’attenzione dell’Amministrazione è stata quella di effettuare un investimento importante per l’intera collettività. Le comunità frazionali hanno bisogno di luoghi di aggregazione, in cui le diverse generazioni si incontrano e si sostengono a vicenda". "Ragazzi e soci anziani qui si ritrovano spesso, speriamo che con il nuovo edificio possano esserci sempre più momenti di aggregazione", commenta Enrica Bertazza, presidente della Pro Loco di Casaglia. L’Amministrazione comunale, per quanto concerne il recupero dello storico stabile di via Martelli, ha scelto di aggiungere risorse proprie in aggiunta ai 20 milioni di fondi Pnrr dedicati alla rigenerazione di edifici identitari e centrali per la vita delle comunità del forese.