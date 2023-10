Pro Loco, dal Comune 11.400 euro. Ok al rendiconto dei contributi

L’associazione Pro Loco di Porto San Giorgio ha approvato il rendiconto dei contributi ad essa erogati nell’anno 2022 da parte dell’amministrazione comunale. La somma ricevuta ammonta complessivamente a 11.400 euro. Il Comune li ha concessi perché potessero essere utilizzati in alcuni casi liberamente, in altri finanziandoci progetti specifici. Il 3 ottobre dell’anno scorso la Giunta municipale liquidò alla Pro Loco 3.450 euro per la promozione dell’iniziativa: “Concerto e musical Roberto Rossetti e Panichi”. Nella stessa data deliberò altri 5.000 euro per organizzare Ciliegi Rosa, serate di musica e ballo liscio aperto a tutti e Miss Italia 2022. In data 5 dicembre 2022 sono stati assegnati alla Pro Loco ulteriorie 2.950 euro per l’iniziativa Castelloween promossa a fine ottobre in corso Castel San Giorgi, nel borgo antico.

Ma i finanziamenti alla Pro Loco sono minuzie rispetto a quanto l’associazione fa, in pratica collaborando con il Comune in tutte le iniziative del settore turistico. Per questo tanti cittadini si aspettano che la Pro Loco riceva maggiori finanziamenti e aiuti dai vari enti, così da accrescere ulteriomente le proprie attività, potenziando anche quelle già in atto nei vari periodi dell’anno, tutte con grande successo.