Pro Loco, il menù è giusto "I conti ci danno ragione"

di Silvio Sebastiani

"Quasi mille porzioni (992 per l’esattezza) di lasagne, novanta chili di baccalà, ottanta di olive con pesce e 175 di patatine, oltre ad acqua, vino e aperitivi per un incasso complessivo di 11.200 euro". La segreteria della Pro Loco replica con i numeri realizzati nella festa delle Pro Loco a quanti l’hanno criticata per avere sostituito il tradizionale menù, chitarrine alle vongole e vongole in guazetto, con lasagne e baccalà. "I conti esatti ancora non ci sono, perché abbiamo fatto degli acquisti anche per la prossima festa della padella (tovaglie, posate e altri articoli)", precisa la presidente dell’associazione, Giorgia Squarcia, la quale spiega che il menù è stato frutto di confronto. "Non volevamo fare un ‘doppione’ con lo stand di Fermo, che da anni serve gnocchi alla marinara e frittura – dice –. Quindi abbiamo optato per prodotti anche pratici da preparare, visto che si trattava per noi della prima volta. Perché il baccalà? Entrato di diritto nell’elenco dei Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) regolamentati dalla legge tra versioni ‘in umido’ o al forno, abbiamo preferito quella fritta".

La Squarcia, inoltre, rivolge un ringraziamento particolare all’Unpli regionale e provinciale, "che ci hanno preso per mano in questa macchinosa organizzazione e debbo dire che le scelte fatte, come quelle di investire su eventi social come lo show cooking di Max Mariola e la partecipazione di Federica Silenzi, sono state apprezzate e seguite". Secondo la presidente Squarcia, il cammino estivo della Pro Loco di Porto San Giorgio è già scritto con l’organizzazione della "Notte Rosa" del 29 luglio e del Festival del Mare con la padella gigante, in programma il 20 agosto.