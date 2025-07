’Pro Loco in Festa’, i sapori della tradizione

Tre giorni per attraversare l’Italia… con la forchetta. Torna dal 4 al 6 luglio sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio la 23esima edizione di "Pro Loco in Festa", il grande evento enogastronomico che trasforma la città adriatica nella capitale del gusto e delle tradizioni locali.

Saranno ben 39 le Pro Loco partecipanti, provenienti da Marche, Abruzzo, Lazio, Sicilia, Toscana e altre regioni italiane. A impreziosire la festa arrivano anche due delegazioni straniere, tra cui la città ungherese di Varpalota, che aggiungeranno un tocco internazionale. Ogni stand offrirà una ricetta tipica del proprio territorio, trasformando il lungomare in un ristorante all’aperto unico nel suo genere. Dai maccheroncini di Campofilone agli arrosticini di Teramo, dalla bistecca alla fiorentina agli spaghetti all’amatriciana, passando per i cannoli siciliani e le cozze alla marinara di Pedaso, sarà un autentico viaggio gastronomico lungo tutta la penisola.

Gli stand aprono ogni sera dalle 19, per una cena all’aperto tra luci, sapori e convivialità. A pranzo, invece, alcune Pro Loco saranno attive anche in determinati giorni, offrendo piatti veloci per chi vuole vivere l’evento anche a metà giornata. Oltre al gusto, spazio alla cultura popolare. Sabato e domenica si alterneranno gruppi folkloristici e rievocazioni storiche. Domenica alle 17.30 la sfilata di figuranti e autorità attraverserà il centro cittadino, mentre alle 24 il cielo si accenderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare.

"È una festa che unisce i territori, celebra le identità locali e crea un indotto economico significativo per tutta la città – afferma il sindaco di Porto San Giorgio –. Da anni la manifestazione è un vanto per il nostro turismo estivo e uno degli appuntamenti più attesi. Grande entusiasmo anche da parte del presidente provinciale Unpli, Quinto Sagripanti: "Il nostro obiettivo è farla diventare una manifestazione nazionale, con una Pro Loco per ogni Regione. Siamo sulla buona strada". Il presidente regionale dell’Unpli, Marco Silla grande protagonista della complessa organizzazione dell’evento e della sua caratterizzazione culturale, ha aggiunto: "Pro Loco in Festa è il simbolo dell’unità tra comunità diverse. Dimostra come, attraverso le tipicità, si possa valorizzare il territorio in modo autentico, condiviso e appassionato". L’assessore al turismo, Giampiero Marcattili ha avuto parole di apprezzamento verso i volontari delle pro loco che mettono passione ed impegno per la realizzazione di una manifestazione di così alto livello perché attraverso la stessa possono dare visibilità al paese di appartenenza.