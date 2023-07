’Pro loco in festa’: si parte Il cibo batte il maltempo

Per fortuna è tornato il sereno dopo la pioggia che ha fatto temere il peggio per lo svolgimento di Pro Loco in Festa, la maggiore delle manifestazioni locali. Ma la pioggia è cessata, è tornato il sereno e il sole ha regalato un ultimo sprazzo per favorire il taglio del nastro della 21 esima edizione della festa. Molte le personalità presenti per porgere il proprio saluto. I loro interventi sono stati segnati da complimenti alle Pro Loco, ringraziamento ai volontari che hanno lavorato per organizzare la manifestazione, al Comune di Porto San Giorgio e ai responsabili dell’Unpli, unione pro loco. "Festa bagnata festa fortunata", ha detto il sindaco, Valerio Vesprini. Che ha dato il benvenuto alle associazioni e rivolto loro un in bocca al lupo. Hanno portato il saluto, tra gli altri, il presidente della Provincia di Fermo, il sindaco di Ortezzano, il vice sindaco di Monterubbiano, l’assessore regionale al bilancio, Goffredo Brandoni, il quale ha fatto presente che lui ha partecipato gli anni passati alla festa da semplice cittadino "perché ci sono veramente prodotti d’eccellenza". D’accordo con lui il consigliere regionale, Marco Marinangeli il quale ha sottolineato che quelle che propongono le Pro loco sono proprio eccellenze da sostenere e valorizzare. Intervenuto pure i presidenti provinciale Fermo-Ascoli, Quinto Sagripanti, e locale Giorgia Squarcia. "Nonostante la pioggia siamo tutti qua – ha detto il presidente regionale dell’Unpli, Marco Silla – la gente comincia a girare e speriamo che vada tutto bene". La chiusura del presidente nazionale dell’Unpli, Antonio La Spina: "È sempre un piacere essere qui a Porto San Giorgio e portare il saluto delle 6300 Pro Loco che operano in tutta Italia e qui si incontrano in questa splendida manifestazione.