’Pro loco in festa’: tre giorni a tema cucina sul lungomare

Per l’avvio della grande kermesse gastronomica di ’Pro Loco in Festa’, a cui daranno vita le 31 pro loco arrivate a Porto San Giorgio dalle più disparate parti d’Italia, bisogna pazientare ancora un paio di giorni. L’aperura degli stand, già ben allineati sul lungomare infatti, in ciascuno dei tre giorni di durata della Festa (dal 5 al 7 luglio) è fissata alle ore 12 e alle ore 19. Il lungomare quindi si saturerà presto di aromi allettanti che invitano agli assaggi e non solo: dalla bistecca fiorentina di Casalguidi (Toscana) agli arrosticini di Teramo; dall’oliva ascolana di Ascoli Piceno all’amatriciana di Amatrice (Lazio); dai maccheroncini di Campofilone alle tagliatelle fritte di Monterubbiano; dagli arancini di Ribera (Sicilia) alle cozze alla marinara di Pedaso. Molto vario lo stand di Porto San Giorgio che propone spaghetti de li marina’, vongole in guazzetto, frittura calamari, patatine fritte, alici fritte.

Negli stand delle pro loco si potrà trovare tutto e di più a tema gastronomico e non solo, il meglio del meglio della cucina italiana e di quella specifica delle regioni presenti alla festa con le relative associazione pro loco. Sono: Abruzzo, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia. Girando tra gli stand è proprio difficile non trovare soddisfazione al proprio gusto e non cogliere magari l’occasione per farsi una bella ’Manciata’.