Procede l’iter che porterà a riqualificare il Girfalco

Un parco che si prepara ad essere sempre più bello e valorizzato, cuore vero della città. Procede con l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica l’iter che porterà alla riqualificazione del Girfalco, un progetto che fa parte del programma di interventi previsto nel bando Iti Urbani 2021-2027 e che prevede tutta una serie di azioni. Fra i primi interventi, il lavoro sull’area verde per un milione e 200 mila euro, cui poi faranno seguito altre opere che riqualificheranno complessivamente l’intero Girfalco. Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che si tratterà di un’importante opera di riqualificazione già finanziata, per cui procede il livello progettuale, il cui primo obiettivo sarà quello di rigenerare la parte verde, alberata, per riportarla ai fasti di un tempo e riqualificare la bellezza del Girfalco: "Un intervento che riguarderà un luogo molto importante della città, mentre sull’altro fronte proseguono i lavori che riguardano l’ascensore che da via Mazzini porterà al Girfalco".

"Con la partecipazione a questo secondo bando Iti Urbani 2021-2027, a seguito anche di una campagna di ascolto con circa 300 stakeholders ed in collaborazione con Nomisma, la città potrà assicurarsi altri importanti interventi su infrastrutture e servizi, ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici ed alle Politiche Comunitarie Ingrid Luciani. Questo intervento riguarda spazi e ambienti della città per migliorarne l’accoglienza, la qualità della vita, la vivibilità e nella prima fase verranno eseguiti lavori sugli spazi verdi ed a seguire la sistemazione dell’accessibilità pedonale". In totale ci sono risorse per cinque milioni e 600 mila euro, per la realizzazione di interventi di riqualificazione, recupero, adeguamento, rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi, aree e luoghi pubblici con obiettivi di promozione sociale, culturale, turistica, mobilità sostenibile e inclusione. Nel progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Fermo, oltre alla riqualificazione del Girfalco, previsto anche, solo per fare alcuni esempi, il completamento della Ciclovia Ete vivo (da Calderaro a Fonte Fallera), la rinaturalizzazione dell’area naturalistica di Marina Palmense, dal waterfront di Casabianca alla riqualificazione del piano terra di Palazzo Priori, al miglioramento dell’accessibilità alle spiagge per i disabili, agli eventi culturali e turistici.