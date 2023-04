Processionaria, scatta l’ordinanza

’La processionaria del pino’ è il nome di un pericoloso parassita, nocivo sia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree (si nutre degli aghi delle conifere), sia per la salute delle persone e degli animali, perché può procurare reazioni epidermiche e allergiche. Porto San Giorgio negli ultimi anni ne sta registrando una presenza consistente, segnalata con preoccupazione dalla gente, tanto che il primo cittadino, Valerio Vesprini, in qualità di autorità sanitaria locale, si è sentito in dovere di intervenire con un’ordinanza per rendere obbligatoria su tutto il territorio comunale la lotta a tale pestifero insetto. Esso appartiene all’ordine dei lepidotteri e il nome di processionaria è dovuto al comportamento delle larve che si spostano una in fila all’altra, come fossero una processione.

L’ordinanza dispone ai proprietari in città di aree verdi, soprattutto se incolte, ove siano presenti specie arboree soggette all’attacco del parassita in questione, di porre in essere tutte le opportune verifiche delle alberature al fine di accertare l’eventuale presenza di nidi della ’Processionaria del Pino’ e laddove ne venisse riscontrata l’esistenza di provvedere immediatamente all’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Inoltre il sindaco dispone l’assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria nell’ecocentro e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio cittadino.

Raccomanda di agire nei modi descritti poiché la presenza dell’insetto può provocare, oltre a danni al patrimonio arboreo, episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici e considerato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergicheinfiammatorie a livello delle prime vie respiratorie. Da ultimo avverte che in caso di violazione dell’ordinanza si applicano le sanzioni amministrativa da 25 a 500 euro. Non lo dice, ma è chiaro che al controllo delle alberature pubbliche baderà direttamente il Comune.

Silvio Sebastiani