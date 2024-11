Proclamato il baby sindaco: è Stefano Claretti

Dire che era emozionato un’ovvietà; aggiungere che era comunque molto contento una tautologia. Ci riferiamo allo stato d’animo di Stefano Claretti, alunno della classe seconda D della media Nardi, che lunedì scorso nella sala consiliare del Comune è stato proclamato sindaco del consiglio comunale dei ragazzi dal primo cittadino Valerio Vesprini. Questi gli ha fatto indossare la fascia tricolore dei sindaci e Claretti in effetti lo è, dei ragazzi, avendo vinto la onsultazione elettorale specifica degli stessi ragazzi a cui ha partecipato con la lista ’Ricreazione’. Non è stato facile vincere se si considera che erano otto i candidati sindaco e che lui ha avuto la meglio con il ballottaggio. Dalla consultazione, oltre a lui sono risultati eletti 16 consiglieri. Tutti presenti nella sala consiliare per la proclamazione di Claretti.

In prima linea come fautori del progetto consiglio comunale dei ragazzi l’assessore Marco Tombolini e il consigliere Emanuele Morese. Dice l’assessore: "Il Consiglio comunale ragazzi era un punto del nostro programma elettorale. Il consiglio si rinnova ogni anno nel mese di ottobre, avrà un proprio ordine del giorno, delibererà sui temi più disparati. Tocca al sindaco scegliere gli assessori come fanno i grandi". Secondo Morese, il loro consiglio comunale consentirà ai ragazzi di conoscere i meccanismi della democrazia cittadina avvicinandoli al concetto di cosa pubblica: "Il progetto del consiglio ragazzi era fermo da 20 anni ed io ne feci parte come presidente durante l’amministrazione Amici".

Intervenuti per un saluto il coordinatore della protezione civile, Luciano Pazzi, il consigliere regionale Marco Marinangeli e il dirigente della scuola Nardi, Roberto Vespasiani. Il sindaco Vesprini rivolto a giovani "Siete chiamati a fare scelte importanti per la città e le condivideremo insieme. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti nel compiere gesti anche piccoli per Porto San Giorgio". Gli risponde lo stesso Claretti nel suo breve intervento di investitura: "Io e i miei consiglieri sentiamo la responsabilità che ci è stata conferita e cercheremo di rendere concreto il nostro programma". A ciascun consigliere sono stati consegnati il regolamento del consiglio comunale ragazzi ed una copia della Costituzione. Di seguito i loro nomi: Livia De Cecco, Armonia Papetti, Mattia Mecozzi, Sara Benyadou, Tommaso Silenzi, Lorenzo Piunti, Sebastiano Vallesi, Giulio Ilardi, Raffaele Grossi, Adelaide Casciello, Alessandro Di Blasio, Valerio Di Stefano, Agnese Maria Angelini, Francesco Tullio, Elena Marabini e Leonardo Malloni.

Silvio Sebastiani