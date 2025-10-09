Procura verso l’archiviazione:: "Errore umano"

C’è stato un errore di manovra che ha cercato di correggere fino a pochi metri dallo schianto a terra. E’ quanto merso dalla perizia depositata presso la Procura della Repubblica di Fermo relativa alla morte di Felix Baumgartner, 56enne base jumper austriaco, re delle sfide estreme, precipitato il 17 luglio scorso mentre sorvolava in parapendio a motore la zona di Porto Sant’Elpidio, dove si trovava in vacanza con la moglie.

Il consulente tecnico nominato dal procuratore capo Raffaele Iannella, ha escluso la responsabilità di terze persone ed eventuali guasti al velivolo, che però è risultato essere stato allestito con una piccola vela aggiuntiva per permettere a Baumgartner di effettuare manovre particolari duranti durante i voli.

Esclusa definitivamente anche l’ipotesi del malore visto che la perizia ha dimostrato come il base jumper austrica abbia provato ad azionare per diverse volte la leva del paracadute di emergenza, quando però era già troppo vicino al luogo dell’impatto con il terreno. I tentativi non sono andati a buon fine e il paracadute non si è mai aperto proprio perché azionato troppo tardi.

Dunque si va verso l’archiviazione per l’inchiesta avviata dopo la tragedia in quanto, come detto, gli accertamenti disposti nell’ambito delle indagini hanno escluso problemi tecnici o di progettazione del velivolo.

Baumgartner era entrato nella storia degli sport estremi per il suo salto dalla stratosfera del 14 ottobre 2012, quando si lanciò da un’altitudine di 38.969 metri. Nell’ultimo video, girato dalla moglie Mihaela Radulescu Schwartzemberg, si vede Baumgartner si vede il 56enne accendere il motore, l’elica che gira, lui che corre e guadagna il cielo in quello che sarebbe stato il suo ultimo volo.

