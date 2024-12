Prodotti tipici, artigianato e solidarietà a Lapedona

Creare coinvolgimento e valorizzare le eccellenze del territorio, senza dimenticare la solidarietà ed il Natale dei bambini. Questo lo scopo con cui il Comune e la Pro loco di Lapedona, hanno organizzato in prima edizione l’iniziativa dal titolo ‘Esposizione dei prodotti tipici ed artigianato locale’ che ha visto il coinvolgimento di imprenditori, artigiani e associazioni del luogo. Piazza Leopardi è stata così animata da tanti espositori di prodotti d’artigianato locale, tipici e decorazioni natalizie. Tra i tanti, anche l’associazione lapedonese ‘Atto Vive’ che ha curato la vendita delle Stelle di Natale, il cui ricavato è stato devoluto all’Ail di Ascoli Piceno. Ad impreziosire la suggestiva atmosfera creata in piazza, anche la raccolta delle letterine scritte dai piccoli, per inviare a Babbo Natale, che arriverà a Lapedona, nel giorno della Vigilia, per la consegna dei doni richiesti. Una prima edizione di grande successo, sostenuta anche dalla presenza sempre fattiva dell’Asd Lapedonese. "Lo scopo – commenta il sindaco Mauro Pieroni – è quello di valorizzare le nostre eccellenze siano artigianali quanto umane, creando coinvolgimento tra cittadini, imprenditori e associazioni". Tra le iniziative in tal senso, il concerto dei ragazzi lapedonesi che frequentano il conservatorio, in programma il 22 dicembre alle 21, nella chiesa di San Nicolò.

Paola Pieragostini