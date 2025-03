"Produciamo in biologico da 20 anni e sappiamo quanto sia rischioso ai fini del bilancio aziendale – dice Giacomo Centanni, titolare della nota omonima Cantina –. La metodologia permette di ottenere un vino a residuo zero, ma ha dei costi di produzione molto elevati che si ripercuotono sul prezzo del prodotto finale. Questo si scontra con il mercato e le sue esigenze ma i consumatori dovrebbero sempre conoscere la provenienza del vino che acquistano a ragione del prezzo che pagano. E’ pur vero che noi curiamo vigneti, ma non tutte le coltivazioni possono essere seguite in biologico, motivo per cui la soluzione migliore è sicuramente il basso impatto ambientale".