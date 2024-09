Produzione di olio da record: "Avremo quantità e qualità, ma i prezzi non diminuiranno"

‘Principe dell’alimentazione’ ‘Oro verde’ sono solo alcune delle denominazioni che identificano l’olio per le sue caratteristiche fortemente incisive sulla buona salute in virtù delle quali, i consumatori dovrebbero pretendere qualità e affinare conoscenze specifiche per sapersi orientare nell’acquisto. A parlarne, Gaetano Ugo Agostini, riconosciuto mastro oleario, titolare dell’omonimo frantoio di Petritoli. Tra circa un mese partirà la raccolta delle olive.

Previsioni?

"Si prospetta una campagna di produzione da record in termini di qualità e quantità per le Marche"

Il drastico calo di produzione dello scorso anno ha costretto molti frantoio ad acquistare fuori regione le olive da spremere. C’è giacenza di olio quest’anno?

"No. Anche per questo si ipotizza un buon mercato dato dalla mancanza di olio e dalla necessità di acquistarlo. Attualmente la domanda è superiore all’offerta e questo fattore potrebbe anche spingere verso la raccolta anticipata"

Nel 2022 il prezzo dell’olio era mediamente di 10/12 euro al litro, passato a 12/15 euro lo scorso anno a causa della scarsa disponibilità. Vista la buona stagione che si prospetta, calerà il costo?

"Innanzi tutto si fa riferimento all’olio extravergine (evo) che si identifica nella percentuale massima contenuta di olio oleico dello 0,8%. Diminuzione no. Sul prezzo influiscono tanti fattori, tra cui l’aumento dei costi di produzione legato al rincaro generale e la scarsità di manodopera che addirittura rischia di scoraggiare molte aziende nella raccolta".

La Puglia produce il 60% della produzione nazionale. Le Marche quanto influiscono sullo stesso indice?

"L’1%, ma è tra le regioni con il più alto alto indice di produzione biologica".

Acquistare una bottiglia di vino da 750 ml alla media di 18 euro è più facile che acquistare un litro di olio alla media di 15 euro. Crede sia così?

"E’ vero. Manca la cultura dell’olio fatta di conoscenza dei processi di produzione e dei riscontri medico scientifici di natura salutistica. Si ignora che da 100 chili di uva si ottengono mediamente 70 litri di vino mentre dalla spremitura di 100 chili di olive si ottengono 12/13 litri di olio, unico grasso estratto naturalmente e non chimicamente. Sul fronte salutistico, l’olio è una fonte immensa di benessere, note le proprietà antinfiammatorie, protezione cardiovascolare, diminuzione di livelli di colesterolo Ldl, ricco di antiossidanti, antitumorali e altro ancora. Tutti parametri provati scientificamente che culturalmente vengono sottovalutati al punto che si spendono soldi per gli integratori ma non si è attenti alle proprietà dell’olio".

Al supermercato è facile trovare olio a 4 euro al litro che rischia disorientare i consumatori sul rapporto qualità prezzo. Quale consiglio dare per orientarsi?

"Il prezzo stesso deve mettere in allerta. Bisogna prestare attenzione all’etichetta per costatare si tratti di olio evo 100% italiano, olio comunitario o extra comunitario. E da qui, riflettere sul rapporto qualità prezzo".

Paola Pieragostini