Prof e studenti in concerto a teatro

Un concerto che vale come un nuovo inizio, il saluto all’anno accademico che si apre, un investimento sul talento dei giovani. È in programma per oggi pomeriggio alle 18,30, al teatro dell’Aquila, il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio di Fermo, organizzato in collaborazione con la rete lirica delle Marche e con il Comune. Un evento vero, sul palco studenti e docenti insieme, per un evento di grande suggestione. Il direttore Nicola Verzina parla di un momento di rinnovato ottimismo: "Intanto perché, dopo le difficoltà dei mesi scorsi, sono ripresi i lavori e speriamo nei prossimi mesi di recuperare tutto il paino e le aule interdette che ci costringono a tenere alcuni corsi in didattica a distanza. L’evento di apertura segna come sempre uno sforzo corale, una collaborazione che si rinnova sempre con la rete lirica e col comune, gli studenti impegnati in prima fila e i docenti a guidarli con passione". A dirigere l’orchestra del conservatorio sarà il maestro Daniele Agiman che sottolinea come a Fermo si investa davvero sui giovani e il concerto di apertura sia proprio una esperienza didattica a loro dedicata: "Altrove non è così, qui si concede il giusto spazio ai nuovi talenti e alla musica lirica che è esperienza di condivisione vera".

Cesarina Compagnoni, insegnante di accompagnamento pianistico, ha selezionato le due studentesse che si esibiranno come soprani durante il concerto, Margherita Hibet e Gloriela Villalobos Torres: "Sono esperienze che siamo soliti offrire ai nostri studenti, in questo la Rete lirica delle Marche è molto disponibile e infatti quattro nostri studenti di particolare talento, Emma Principi, Irene Filiaggi, Matteo Giorgetti e Chiara Vallati, sono già al lavoro in diversi progetti e si sono affacciati prestissimo al mondo del lavoro". La prima parte del concerto di stasera è dedicata al jazz, con il tributo della Pergolesi Big Band, diretta dal maestro Mauro De Federicis, per una pagina di storia del jazz, Charles Mingus: "Nel 2022 abbiamo festeggiato i 100 anni dalla nascita di Mingus, contrabbassista e compositore statunitense, spiega De Federicis, a lui dedichiamo tre brani, tutti molto potenti con qualche ritmo di rottura, di imprevedibilità, per chiudere con una fantasia di musiche brasiliane". La seconda parte è dedicata alla musica lirica e sinfonica, con arie di Verdi e di Francesco Cilea, per chiudere con la Sinfonia n. 4 di Mendelssohn Bartholdy, un impegno artistico da far tremare i polsi ai musicisti.

Grande l’emozione della vigilia, come spiega il presidente del Conservatorio, Igor Giostra: "Si tratta di un evento bello che ci permette di aprirci al grande pubblico del teatro dell’Aquila, la sinergia artistica funziona e ci permette davvero di crescere, mettendo i nostri studenti a confronto con professionisti affermati, dentro un programma che mette tutti alla prova".

Angelica Malvatani