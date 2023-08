Profugo scappa da Porto Sant'Elpidio: perde protezione e Nuovi Inizi

Il Comune dal 2016 è titolare del progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) ex Sprar ‘Nuovi Inizi’, gestito (ora in termini di prorogatio in attesa che venga espletato il bando per la nuova gestione) dalla coop. sociale Nuova Ricerca Agenzia Res e dall’associazione On the Road. Da loro è arrivata la comunicazione che un profugo, entrato nel progetto Sai all’inizio dello scorso dicembre, titolare di protezione internazionale e che, come tale, beneficiava delle misure di accoglienza del caso, si era allontanato volontariamente, senza alcuna autorizzazione e senza alcun contatto successivo, di fatto facendo perdere le sue tracce. Poiché, a distanza di 72 ore dall’allontanamento di questo soggetto, si è prefigurato l’abbandono volontario dell’accoglienza e, di conseguenza, è stato escluso dal progetto. Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere e, in passato, quando il centrodestra era all’opposizione non erano mancate critiche, anche pesanti, al ruolo di capofila per la provincia di Fermo che aveva deciso di assumere il Comune di Porto Sant’Elpidio, riguardo un progetto finanziato col fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la predisposizione di servizi di accoglienza.