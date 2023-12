Progetti di educazione ambientale

"Cosa bolle in pentola? Cosa mangiavano i nostri antenati e cosa mangiamo noi" e "una risorsa d’amare" sono alcuni dei progetti didattici di natura ambientale che l’associazione Cea la Marina Ecoidea di Porto San Giorgio propone per l’anno scolastico 2023-2024 prendendo in esame temi ed obiettivi indicati dall’Eco Schools della Fee Italia, quali "Cibo, marina e costa, cambiamenti climatici, salute e benessere". Con l’intento di partecipare con essi al programma ambientale internazionale della stessa Eco Schools. Una commissione valuterà l’attività svolta al fine di assegnare la certificazione Eco Scools e la bandiera verde. Sono prestigiosi riconoscimenti che Porto San Giorgio ha già ottenuto una volta, nel 2019, Visti i progetti ambientali proposti dalla Cea La Marina Ecoidee l’amministrazione li accoglie con favore. "Cosa bolle in pentola? – Cosa mangiavano i nostri antenati e cosa mangiamo noi" è un’attività rivolta a 6 classi della scuola primaria ed è articolata in 6 incontri che si svolgeranno in classe e nei locali dell’Anmi-associazione Nazionale Marinai d’Italia; una prima parte nel corrente mese e a dicembre 2023 e una seconda nei mesi di gennaio e febbraio 2024. "Una risorsa d’amare – seconda edizione!" È una manifestazione da svolgersi in spiaggia nei locali del Pic Pesca , rivolta alle scuole Primaria e Media e prevede due giornate nel mese di aprile 2024 dedicate al mare, alle sue problematiche ambientali e agli sport acquatici". L’adesione all’iniziativa prevede una spesa complessiva a titolo di contributo di 2.040,00 euro.