Progetto ’Abitare insieme’ sostenuto con l’8xmille: "Così aiutiamo le persone"

Il disagio abitativo è oggi, e già da alcuni anni, una delle dimensioni più critiche della povertà a livello nazionale, regionale e locale. È il quadro che emerge dall’esperienza della Caritas diocesana di Fermo, nel nostro territorio si conferma il quadro che vede numeri preoccupati, fotografati dall’Istat: lo scorso anno, il 5,6 per cento degli italiani ha vissuto in grave deprivazione abitativa e il 5,1 per cento è stata in sovraccarico per i costi legati all’abitare (caro affitti, rate mutuo, costi delle utenze, spese per manutenzione, etc). Moltissime famiglie, anche dove ci sono persone che lavorano, hanno vissuto difficoltà ad affrontare le spese ordinarie per l’abitazione.

Nel corso del 2025 la Caritas Diocesana di Fermo, con la collaborazione della Fondazione Caritas in veritate e della coop.va Tarassaco ha posto particolare attenzione al tema del disagio abitativo sviluppando uno specifico progetto denominato ’Abitare insieme’ sostenuto con fondi 8xmille di Caritas Italiana, fondi della Diocesi e fondi della raccolta sostenuta dalle parrocchie dell’Arcidiocesi durante la Quaresima del 2024. La direttrice Barbara Moschettoni (nella foto) evidenzia i dati relativi al primo semestre 2025: "Il progetto ha visto crescere le richieste di aiuto ed ha registrato una buona capacità di intervento, con 10 persone che, dopo un percorso di accoglienza, sono riuscite ad acquisire una propria autonomia. Sempre nei primi sei mesi del 2025, 44 persone hanno chiesto aiuto alla Caritas Diocesana, 12 persone sono state accolte in prima accoglienza per periodi medio/lunghi e 7 persone sono accolte in seconda accoglienza. I nuclei familiari accolti in abitazioni dedicate sono 3 (housing first)".

"Questi risultati – continua la direttrice - sono stati raggiunti grazie alla collaborazione e presa in carico integrata che prevede l’utilizzo anche di alcuni appartamento messi a disposizione gratuitamente dalla Diocesi, dalle parrocchie e da alcuni privati accanto a specifici percorsi di accompagnamento e di tutoraggio educativo, per permettere il re-inserimento e la piena autonomia". Il progetto affronta le situazioni di grave disagio, offre soluzioni temporanee e poi prova a ricostruire un futuro più stabile. Il dormitorio e la rete di primo intervento sono servizi diffusi, ci sono appartamenti di seconda accoglienza e gli appartamenti di housing first ed housing led, ma si offrono anche interventi con sussidi economici e voucher.

Dall’equipe del progetto si sottolinea che "è stato fondamentale e lo sarà sempre di più l’attività di accompagnamento e di stimolo realizzato dagli operatori e dai volontari. È molto importante la collaborazione in rete con i Servizi Sociali territoriali, con gli Ambiti Sociali ed i Comuni".