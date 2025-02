’Progetto Attualità’ a Villa Murri

Nella comunità educativa per minori di Porto San Giorgio, gestita da Pars, inizia un percorso di incontri con personaggi di successo del nostro territorio. Un modo per mettere i ragazzi di fronte alle possibilità che la vita può offrire e per sensibilizzare il mondo esterno alla vita di comunità.

Dallo scorso mese di gennaio, nella comunità è stato attivato il "Progetto Attualità", un percorso che vede coinvolti rappresentanti di varie realtà del territorio invitati a raccontare la propria storia così da poter ampliare gli orizzonti dei ragazzi ospiti della struttura.

Il progetto nasce dalla necessità di poter stimolare i ragazzi a pensare in modo positivo il proprio futuro e scoprire di avere infinite possibilità che dipendono da loro stessi e dall’atteggiamento con cui si pongono davanti alle criticità che vivono e che possono incontrare durante il loro percorso di vita.

Il progetto ha una durata annuale ed ogni mese vengono invitati in Comunità alcuni ospiti che dedicano un po’ di tempo ai ragazzi per raccontare la propria storia, le scelte prese, gli imprevisti incontrati, le possibilità ma anche gli impedimenti che si sono trovati ad affrontare nella realizzazione dei propri progetti di vita.

Con alcuni di questi ospiti si sono già create delle autentiche sinergie, così da poter collaborare per nuovi progetti in cui coinvolgere attivamente i nostri ospiti.