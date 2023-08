‘Progetto Auri’ per imprese e famiglie

E’ nata l’associazione di volontariato culturale ‘I Sentieri di Grimoaldo Fermo 1’, che promuove a Fermo una soluzione per proteggere famiglie e imprese dalla crisi economica in atto utilizzando il ‘Progetto Auri’. "È accertato - spiega il presidente Gabriele Prontera - che a causa della voluta crisi economica, famiglie e imprese non riescono più a sostenere il peso dell’aumento dei prezzi relativi ai beni e servizi di primissima necessità. Inoltre, una imposizione fiscale feroce, compreso il gioco a salire dei costi energetici, così come quello della sanità, la concorrenza dei paesi stranieri e le regole economiche europee, che non tutelano volutamente il nostro paese, ci costringe ad assistere alla chiusura di tante imprese commerciali. I nostri centri abitati si stanno svuotando, le attività chiudono, i giovani con buona preparazione e volontà di lavorare sono costretti a trasferirsi all’estero. C’è però ancora spazio per correre ai ripari. La nostra associazione propone di unirci, in un rapporto tra produttori locali commercianti e famiglie, in un’associazione solidale per aiutarci gli uni gli altri. Facciamo circolare i nostri valori monetari nel nostro territorio per non disperdere le nostre risorse economiche. Le Partite Iva che aderiranno all’associazione ‘Isdg Fermo 1’, accettando gli Auri, che sono biglietti cartacei di proprietà degli associati (valore pari all’euro) avranno moltissime opportunità: fidelizzare la clientela e poter convertire i loro Auri in euro, ottenere un risparmio fiscale, ottenere dei prestiti in Auri ad interessi zero e tanti altri vantaggi. Anche i consumatori che aderiranno avranno vantaggi: ottenere uno sconto reale di partenza. Il ‘Progetto Auri’ permette di proteggere e incrementare il potere d’acquisto di famiglie e imprese". Per info visitate il sito www.isentieridigrimoaldo.it