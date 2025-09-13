’Progetto civico’, sostegno per Ricci

Ammessa la lista fermana ‘Progetto Civico. Avanti con Ricci’. La notizia confermata qualche giorno fa dagli organi di controllo, ha riempito di orgoglio la candidata Valeria Leoni che per la candidatura ha raccolto più di 300 ferme. Infatti, a differenza dei partiti politici, le liste civiche necessitano di un certo numero di firme per poter partecipare. Pertanto Valeria Leoni, l’avvocata montegiorgese, che fa parte della lista nata dalla spinta del maceratese Massimiliano Bianchini, ha lavorato per far sì che questo risultato fosse raggiunto nei tempi stabiliti e con massima attenzione. Le firme raccolte, infatti, possono essere invalidate ed è necessario essere scrupolosi. "Sono felice della risposta dei cittadini – commenta Valeria Leoni - ringrazio ognuno di loro per il sostegno. L’ammissione ufficiale rappresenta il riconoscimento di un lavoro impegnativo e bellissimo allo stesso tempo. Il contatto con la gente mi ha permesso non solo di raccogliere le firme, ma è stata anche l’occasione per dare il via a confrontie rispondere alle domande che le persone mi hanno rivolto con dovizia di particolari. Mi sento in dovere di ringraziare i cittadini per il loro sostegno e ci tengo a dire che il mio impegno sarà totale, fatto di ascolto, serietà e passione".

a.c.