Progetto con gli avvocati Sì alla mediazione no alla violenza

Molti pensano che la violenza sia la dimostrazione della propria forza, soprattutto verso quelli che considerano più deboli. Per ragionare su questo l’Istituto ‘Da Vinci Ungaretti’ ha accolto il progetto dell’Albo degli Avvocati di Fermo ‘Studio o partita alla playstation? La vita è un negoziato’. In due incontri la classe II A ha conosciuto gli avvocati Jonathan Bernardi e Cinzia Cuccioletta che, tra esempi, giochi e spiegazioni, hanno spinto i ragazzi a riflettere sulla loro quotidianità. Hanno scoperto che è meglio trovare un accordo invece di ricorrere alla violenza perché così il vantaggio è per entrambe le parti. In una discussione, poi, serve una terza persona che riesca a far trovare un compromesso tra i due. Il negoziatore o mediatore deve svolgere questo compito, con la sua buona professionalità e l’arte dell’empatia. Sono stati proposti due giochi: ‘Abbassa il pugno’, in cui si doveva convincere un compagno ad abbassare il pugno con la negoziazione e un ‘Puzzle con inganno’ dove due gruppi avevano un puzzle da completare. Alla fine c’era un pezzo scambiato: si doveva negoziare per riceverlo e raggiungere l’obiettivo. Infine la classe ha usato la negoziazione per l’organizzazione di una gita.

Classe II A