Progetto ’Conoscere la Borsa’. Premiati gli studenti del Classico

Una sfida al cardiopalma, per capire davvero come funziona il meccanismo della Borsa e dei mercati globali. È l’esperienza vissuta nei giorni scorsi da alcuni studenti del liceo economico sociale A. Caro, per il progetto ‘Conoscere la Borsa 2023’, un’entusiasmante competizione on line a carattere internazionale in cui ogni squadra di allievi ha un conto titoli con capitale virtuale iniziale di 50mila euro. Il liceo fermano, che partecipa al concorso per il secondo anno consecutivo, ha visto il successo degli studenti della squadra del 4ªD del liceo economico sociale che saranno premiati con una cerimonia ufficiale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo quale ‘prima classificata per i titoli della sostenibilità’, e gli allievi della squadra del 3ªD prima classificata a livello locale, che saranno presenti alla premiazione nazionale a Trento nell’ambito del Festival dell’Economia nel mese di maggio. A guidare i ragazzi le docenti Margherita Acciarri e Marta De Optatis, col supporto della dirigente Stefania Scatasta, il concorso, che ha visto il primo giorno di negoziazione il 4 ottobre 2023 e l’ultimo il 30 gennaio 2024, prevede che gli studenti partecipanti acquisiscano conoscenze sul mondo della finanza, sulle strategie di investimento ed analisi delle azioni, sugli aspetti principali del mercato finanziario attraverso l’osservazione della Borsa di Stoccarda, sulla possibilità di accedere ad investimenti sostenibili e sulla messa in pratica di una personale pianificazione finanziaria, sul potenziamento della lingua inglese, sul miglioramento delle abilità sociali e relazionali nonché delle pratiche inclusive. Per la realizzazione del progetto è stato fondamentale il rapporto diretto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con il presidente Giorgio Girotti Pucci e di Emanuele Dianetti, responsabile dell’area Finanza della banca.