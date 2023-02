’Progetto cuore’, arrivati 200 inviti per partecipare allo screening

Un’occasione di prevenzione che è un dono vero, una possibilità concreta per prendersi cura di sé e di una comunità intera. È il ‘Progetto cuore’, l’iniziativa coordinata dall’istituto superiore di Sanità, promossa dal Ministero della Salute, cui ha aderito l’azienda sanitaria territoriale di Fermo. Sono arrivati circa 200 inviti ai cittadini per partecipare allo screening ma ancora scarsa l’adesione, soprattutto da parte dei giovani. È invece qualcosa da vivere in pieno, spiega Giuseppe Ciarrocchi, direttore del dipartimento di prevenzione, "si tratta di un progetto che riguarda tutte le regioni, in ogni realtà è stata individuata una provincia per portare avanti uno studio sulle malattie cardiovascolari. Tocca a noi e quello che offriamo è una presa in carico complessiva che vede la realizzazione di esami e visite, organizzati tra il dipartimento di prevenzione, il laboratorio analisi e le professioni sanitarie. Per ora hanno risposto solo in cinquanta, troppo poco, oggi siamo qui a dire che è un percorso serio e utilissimo". Raccomanda la massima partecipazione anche il sindaco Paolo Calcinaro che spiega come si tratti di un grande occasione di prevenzione, per uno studio nazionale che servirà a tutti. Il precedente per uno studio simile risale al 1960, all’epoca parteciparono tutti i soggetti maschi di Montegiorgio e serviva a studiare l’evoluzione della salute, portò allo studio sulla dieta mediterranea indicata come alimentazione utile a vivere a lungo. Floriana Belfiglio, direttrice del dipartimento igiene e alimenti, che lavora in team con Francesca Fratello: "Troveremo le situazioni a rischio, oltre alla distribuzione dei fattori di rischio, a partire dalle malattie cardiovascolari, diabete, tumori e malattie respiratorie". Si fa un prelievo, poi ci sono test di memoria e altre azioni, chi è stato scelto deve chiamare il numero indicato nella lettera ricevuta per avere un appuntamento e tutto il procedimento dura un’ora. C’è tempo fino a fine marzo per partecipare, si tratta di dati validi se partecipano tanti soggetti, sarebbe bello se tutte e 200 le persone coinvolte rispondessero. È un nuovo impegno per il dipartimento di prevenzione che pure si è sempre distinto all’interno del panorama regionale spiega il commissario Grinta.