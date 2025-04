Progetto Cvm: "Meglio un uovo oggi che un bambino in strada domani"

La Comunità volontari per il mondo (Cvm), fortemente impegnata nel progetto di aiuto ai bambini di strada in Etiopia ha lanciato il motto: "Meglio un uovo oggi che un bambino in strada domani". Tradotto: acquistando le uova di Pasqua solidale prodotte da Giammarini per Cvm, ognuno può contribuire a finanziare direttamente il progetto finalizzato ad offrire un presente dignitoso e un futuro di speranza a tanti bambini. In tre anni sono già otre 300 i bambini e le bambine che sono stati tolti dalla strada.

La Cvm per far sapere come si opera nell’aiutare i bambini di strada riferisce dei casi di due ragazzi etiopi per i quali grazie alla stessa Cvm apriranno un futuro di speranza. Si tratta di Bethlehem e Solomon che hanno conosciuto la durezza della strada: Bethlehem, costretta a lavorare duramente per sostenere la sua famiglia, ha trovato nella Cvm un sostegno fondamentale. Ha ricevuto materiale scolastico, formazione sui diritti, sulla salute e competenze essenziali per la vita. Un aiuto concreto è stato fornito anche alla madre, che ha potuto avviare una piccola attività commerciale Questo ha permesso a Bethlehem di tornare a scuola.

Anche Solomon, che ha vissuto per due anni come bambino di strada a causa di problemi familiari, ha potuto cambiare il suo destino grazie all’intervento del progetto Cvm. Ha partecipato a programmi di formazione che lo hanno aiutato a sviluppare competenze di vita e a gestire le difficoltà della vita di strada. Con il supporto del progetto, è stato riunito alla sua famiglia e ha ricevuto uniformi e materiali scolastici per riprendere gli studi. La sua famiglia ha ricevuto un aiuto economico per avviare un’attività di allevamento, migliorando così la loro stabilità finanziaria.